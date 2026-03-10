କୋଲକାତା: ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୋଲକାତାର ଚାନ୍ଦନୀ ମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ ଏଜ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଥିବା ଖୁଚୁରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇ ଉପକରଣ, ବିଶେଷକରି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକରର ବିକ୍ରୟ ତିନିଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଗତ ଶନିବାରଠାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଥିବା ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଖୋସଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୀଷ ଖୋସଲା କହିଛନ୍ତି, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର ବିକ୍ରୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଲବ୍ଧ ହେଉ ନ ଥିବାରୁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଶନିବାର, ଆମର ବିକ୍ରୟରେ ୬୦% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର, ଏହା ଶନିବାର ଭଳି ସମାନ ରହିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ, ଆମେ ସହରର ଆମର ୮୬ଟି ଆଉଟଲେଟରେ ପ୍ରାୟ ୪୦-୪୫ଟି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର ବିକ୍ରୟ କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରତିଦିନ ୧୨୦-୧୩୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବାସନର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରୋଷେଇ ଉପକରଣ, ଯେପରିକି ବୈଦ୍ୟୁତିକ କେଟଲି, କୁକର ଏବଂ ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ବିକ୍ରୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ରାୟପୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ ରାୟପୁର କହିଛନ୍ତି, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ, ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର ଓ ବାସନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରେଟ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଟେଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁଲକିତ ବୈଦ କହିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୋଷେଇ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟ କେବଳ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେପରିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗୀ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁନିକ ପାଖରେ ମହଜୁଦ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଓଭନ୍ ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Iran Israel War: ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ରହିବା-ଖାଇବା
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର ବିକ୍ରୟ ୩୦% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି
ସେଲ୍ସ ଏମ୍ପୋରିୟମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର ବିକ୍ରୟରେ ୩୦% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖୁଛୁ। ଚାହିଦା ବଢୁଥିବାରୁ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯିବା ପରେ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ବାସିନ୍ଦା ସୁମେଧା ବାଗଲା କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ମୁଁ ରବିବାର ଏକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କିଣିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଲେ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ମୁଁ ଘରେ ଏକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକର ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କାରଣ ଏହା ଯୋଗୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ମୋର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଚାନ୍ଦନୀ ମାର୍କେଟର ଫେୟାରୱେ ଟ୍ରେଡର୍ସର ସକଲୈନ ଅଲି କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ପରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜିର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଥିବାରୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର, ବୈଦ୍ୟୁତିକ କେଟଲି ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରାଇସ୍ କୁକର କିଣୁଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପକରଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର ଏଜ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ, ରୋଷେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଠାକାର ଜଣେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବିକ୍ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି,ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ବିକ୍ରି ୨୦% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ନହୁଏ, ତେବେ ବିକ୍ରି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Pakistan Fuel Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ସଙ୍କଟ, ସ୍କୁଲ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ