ଦୁବାଇ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଦୁବାଇ ର ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନବିକତାର ଏକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ମିଜାନ୍ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗେଶ ଦୋଷୀ ବିମାନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୬୪ ୟୁନିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆବାସିକ କୋଠା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ରହିବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ଯୋଗେଶ ଦୋଷୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଫୋରମ୍ ୟୁଏଇ ଏବଂ ଦୁବାଇର ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ସମନ୍ୱୟରେ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ୧୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ। ଆମର ହୋଟେଲ ରହଣି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ସେଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। କୌଣସି ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ବାସସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ସୁବିଧା ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସକୁ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇରୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଧୀରଜ ଜୈନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଧୀରଜ ଜୈନ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଫାର୍ମହାଉସକୁ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ମାଗଣା ରହଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ହୋଟେଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମହାଉସକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଛଅଟି ରୋଲ୍ସ-ରଏସ୍ ଗାଡ଼ି ସମେତ ୧୧ଟି କାର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।
