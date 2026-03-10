ତେହେରାନ: ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବରେ ତେହେରାନ କହିଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଶେଷ ହେବ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେବୁ ଆମେରିକା ନୁହେଁ।

Advertisment

ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (ଆଇଆର୍‌ଜିସି)କହିଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ଥିତି ଏବେ ତେହେରାନର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।

ଇରାନରେ ଲଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ

ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ଇରାନରେ ଲଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହୋଇପାରେ। କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଅଭିଯାନ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଅଭିଯାନ ଛୋଟ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ମିଆମି ନିକଟସ୍ଥ ତାଙ୍କ ଗଲ୍ଫ କ୍ଲବରେ ରିପବ୍ଲିକାନ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Iran Women Footballers: ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମନା କରିଥିବା ୫ ଇରାନୀ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଟ୍ରମ୍ପ କରିଥିଲେ ଅନୁରୋଧ