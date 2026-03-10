ତେହେରାନ: ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶଦ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଛି। ତେହେରାନରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ତେହେରାନ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିରନ୍ତର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସହରର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅନେକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। କିଛି ପଡ଼ୋଶୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ଇରାନକୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଯଦି ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରେ ତେବେ "କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଧିକ" ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଭଳି ବିନାଶ ଲୀଳା ରଚିବୁ ଯେ ଇରାନ ନିଜକୁ କେବେ ଏକ ଦେଶ ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏପରି କେବେ ବି ନଘଟୁ"
ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ "ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଚୀନ୍ ଓ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ।"
