ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ଇନଫୋସିସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି (Narayan Murthy) କହିଥିଲେ ଯେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଭାରତରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ୭୦ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ଉଚିତ୍ । ସେତେବେଳେ ଏହି ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଓ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମାନ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ପରି ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତରେ ଚୀନ ପରି ୯-୯-୬ ମଡେଲ୍ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ । ତେବେ ଏହି ମଡେଲ କଣ ?
୯-୯-୬ ମଡେଲ କଣ ?
ଚୀନ୍ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ୯-୯-୬ ମଡେଲ୍ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଲଗାତାର ଛଅ ଦିନ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ୭୨ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଯେବେକି ବିଶ୍ବର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ୪୦ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Delhi Blast : ଅଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗିରଫ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଡେଲ୍ ଚୀନରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଲିବାବା ଏବଂ ହୁଆୱେଇ ଭଳି ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ପଛରେ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଗୁଆ ରହିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ସମର୍ଥକମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ୯-୯-୬ କାର୍ଯ୍ୟ ମଡେଲ୍ ଚୀନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଅବଦାନ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଏହାର ବିପରୀତ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Humane Sagar: ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଜନ୍ମମାଟି: ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରଶଂସକ