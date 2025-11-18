ଫରିଦାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରେ ଥିବା ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଉଥିବା ଅଲ-ଫଲାହ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୱାଦ ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ (PMLA), 2002 ର ଧାରା ୧୯ ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଲ୍-ଫଲାହ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ଜଡିତ ପରିସରରେ ତଲାସ ସମୟରେ ସଂଗୃହୀତ ପ୍ରମାଣର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜିକୃତ ଦୁଇଟି ଏଫଆଇଆର ଆଧାରରେ ଇଡି ଅଲ୍-ଫଲାହ ଗ୍ରୁପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଫରିଦାବାଦର ଅଲ୍-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ଏବଂ ଅଯଥା ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ NAAC ମାନ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ଦାବି କରିଥିଲା।
ଏଫଆଇଆରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ୟୁଜିସି ଆଇନ, ୧୯୫୬ର ଧାରା ୧୨(ଖ) ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଜିସି ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାକୁ ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିଥିଲା, ଯଦିଓ ୟୁଜିସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆଲ-ଫାଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ଧାରା ୨(ଚ) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା କେବେବି ୧୨(ଖ) ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଅଲ ଫଲାହ ଟ୍ରଷ୍ଟ ?
ଅଲ୍-ଫଲାହ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଜୱାଦ ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟି ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ ସମେତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆସେ, ଯାହା ଜାୱାଦ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ।