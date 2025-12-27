Kashmir: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡା ଏବଂ କିସ୍ତୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦-୩୫ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ପୁଲିସ ସତର୍କ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ଓ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
କଠିନ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସେନା ସହିତ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ସେନା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଶୀତ ଋତୁରେ ସାଧାରଣତଃ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା କମ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେନା ତା'ର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ, ସେନା, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି।
ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଡୋଡା ଏବଂ କିସ୍ତୱାରର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ସେନାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ୍ସ (RR)ର ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ଥର୍ମାଲ୍ ଇମେଜିଂ ଉପକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ।
