ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ସୋମବାର ଦୀପାବଳି ଦିନ ବିଶ୍ୱର କିଛି ବଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍‌ରେ ଏକ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ Amazon, Google, Snapchat, Roblox, Fortnite ଏବଂ Canva ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ୱେବସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଲୋଡ୍ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୯ଟାରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ହଜାର ହଜାର ଉପଭୋକ୍ତା ଡାଉନ୍ ଡିଟେକ୍ଟରରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଆପ୍ ହଠାତ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ "ସର୍ଭର ଡାଉନ୍" ଭଳି ତ୍ରୁଟି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

କିପରି ହେଲା ସମସ୍ୟା ?

ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ସିଧାସଳଖ Amazon Web Services (AWS) ରେ ଏକ ବିଭ୍ରାଟ ସହିତ ଜଡିତ। AWS ହେଉଛି ଏକ କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ହଜାର ହଜାର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ସକୁ ସର୍ଭର, ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସେବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।

ଅନେକ ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିମ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଛି କମ୍ପାନି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକୃତ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ସମସ୍ୟା Snapchat, Slack, Signal, Tinder, ଏବଂ Canva ପରି ପ୍ରମୁଖ ଆପ୍ ସହିତ Amazon, Amazon Music ଏବଂ Prime Video ପରି ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ସେବା ସମେତ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

ରୋବ୍ଲୋକ୍ସ, କ୍ଲାସ୍ ରୟାଲ୍, କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାନ୍ସ, ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ ଏବଂ ପୋକେମୋନ୍ ଗୋ ଭଳି ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲଗଇନ୍ ଏବଂ ସଂଯୋଗ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଏନ୍ବେସ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା ଯେ 'ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି।

ୟୁକେର ଟ୍ୟାକ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍, HMRC, ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର SFR ଏବଂ ଫ୍ରି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। AWS ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ଆମେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେବା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। ତଥାପି, ସମସ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଧୀର ଗତି ଏବଂ ଲଗଇନ୍ ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହିଛି।

