ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରପୋଲରୁ ରେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (ଆଇସିଟି)ର ମୁଖ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ମହମ୍ମଦ ତାଜୁଲ ଇସଲାମ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ମୋଇନୁଲ ଇସଲାମଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।

ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ଆସିଫ ନାଜରୁଲ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରପୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଖ ହସିନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ରେଡ୍ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯିବ। ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଫାସିବାଦୀମାନେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ।

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି- ବିକ୍ଷୋଭରେ ୭୫୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ହସିନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ ଏବଂ ନରସଂହାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଡ୍ ନୋଟିସ୍ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କିମ୍ବା ଏପରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରୁ ପଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ତଥା ସାମୟିକ ଭାବେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁରୋଧ।

