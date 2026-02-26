ତେହେରାନ: ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ। ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନରସଂହାର ସହିତ ସମାନ। ତେହେରାନ ନରସଂହାର କରୁଥିବା ଶାସନ ସହିତ ଭାରତ ଜଡିତ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁନାହିଁ। ଭାରତକୁ ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଅଛି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଇସ୍ରାଏଲ ସମଗ୍ର ଗାଜାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ୭୫,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଦାବି ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ। ଏହା ଏକ ନରସଂହାର। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଆମେ ନରସଂହାର କରୁଥିବା ଶାସନ ସହିତ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁନାହୁଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆରାଘଚି
ଆରାଘଚି ଇରାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ଭଲ ରହିଛି। ଭାରତ ଇରାନର ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଐତିହାସିକ। ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମେ ସର୍ବଦା ଆମର ମତାମତ ବାଣ୍ଟିଥାଉ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ। ଇରାନ ଏବଂ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିପାରିବେ।
ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଆରାଘଚି ଚାବାହାର ବନ୍ଦରରେ ଭାରତର ନିବେଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ଅଭାବ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ସେ ଏହାକୁ ନିରାଶାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତ ଓ ଇରାନ ଉଭୟ ପାଇଁ ନିରାଶାଜନକ। ଆରାଘଚି ଚାବାହାର ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, କକେସସ ଓ ୟୁରୋପ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ।
