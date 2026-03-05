ତେହେରାନ: ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଅବ୍ବାସ ଆରାଘଚି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଇରାନର ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଆଇଆର୍ଆଇଏସ୍ ଦେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେରିକାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ‘ସମୁଦ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଚାର’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆରାଘଚି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୱାସିଂଟନ ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ‘ଅନୁତାପ’ କରିବ। ଆମେରିକା ଇରାନର ଉପକୂଳଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ବିନା ଚେତାବନୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଭାରତ ମହାସାଗରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳରାଶିରେ ଆମେରିକାର ଏକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଇରାନର ଫ୍ରିଗେଟ୍ ଆଇରିସ୍ ଦେନାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ପରେ ଏହି ଜବାବ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଶତ୍ରୁ ଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: War Updates: ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ 'ପରମାଣୁ ବୋମା' କାରଖାନାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ...
ଭାରତରେ ମିଳିତ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଆଇଆର୍ଆଇଏସ୍ ଦେନାରେ ଥିବା ୮୦ ଜଣ ନିହତ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଆର୍ଆଇଏସ୍ ଦେନାରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ନାବିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ଦର ସହର ଗାଲେର କରାପିଟିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି।