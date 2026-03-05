ତେହେରାନ: ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଯଦି ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଡିମୋନା ପରମାଣୁ ସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ ଆଇଏସ୍ଏନ୍ଏ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଜଣେ ଇରାନୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ଏହା କହିଛି। ଇରାନୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ବାରମ୍ବାର ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ କିଛି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କହି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମ ପୋଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ କହିଛି, ଇରାନରେ ସରକାରର ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀ ଜେରୁସାଲେମ ପୋଷ୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ଫ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଗତି କମ୍ କରିବାର କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
ଡିମୋନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇଟ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶିମୋନ ପେରେସ୍ ନେଗେଭ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଇସ୍ରାଏଲର ନେଗେଭ୍ ମରୁଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସୁବିଧା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୧୯୫୦ ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଫରାସୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହାର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କପଡ଼ା କାରଖାନା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କୃଷିରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ସୁରକ୍ଷା ଏତେ କଡ଼ା ଯେ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ାଣ ନିଷେଧ।