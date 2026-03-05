ଦୁବାଇ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦୁବାଇ, କତାର ଓ ବାହାରିନ ଭଳି ସମଗ୍ର ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ଏହିସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧୁର ଜଳର ଉତ୍ସ ନାମମାତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁପ୍ତି ହେବନି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଲୁଣିଆ ପାଣିକୁ ମଧୁର ପାଣିରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନରେଖା। ତେଣୁ ଯଦି ଇରାନର ଆକ୍ରମଣରେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣି ଏକ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ଜଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରେ। ଇରାନ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଉପସାଗରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ସାଉଦି ଆରବ ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଜୁବୈଲ ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ୫୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପାଇପଲାଇନ ରିୟାଦକୁ ପ୍ରାୟ ୯୦% ଜଳ ଯୋଗାଣ କରେ।