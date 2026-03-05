ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପଥ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ, ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନିୟମ କାନୁନ୍, ଆଲୋଚନା ତଥା କୂଟନୀତି ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଷ୍ଟବ୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଏହି ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସେନ୍ସେକ୍ସରେ ସୁଧାର, ୯୦୦ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକୁ ଏବେ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସଂସ୍କାର କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମିଳିତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି।
ସେ ଜାନୁଆରିରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ ଭାରତ-ୟୁରୋପ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଉଭୟ ମହାଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିରତା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫିନଲାଣ୍ଡ ସହିତ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଇରାନର ଟାର୍ଗେଟରେ 'ୱାଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ': ଜଳ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ !