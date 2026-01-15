ଶ୍ରୀନଗର: ଇରାନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଅରାଜକତା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛି ଯେ, ଇରାନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ସମେତ ଉପଲବ୍ଧ ପରିବହନ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଅନୁଯାୟୀ କାଲିଠାରୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି
ଆସୋସିଏସନର ଜାତୀୟ ଆବାହକ ନାସିର ଖୁଏହାମି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କାଶ୍ମୀରର ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇରାନର ଶିରାଜ, ଆରାକ, ଟିୟୁଏମ୍ଏସ୍ ଓ ସହିଦ ବେହେସ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଆମେରିକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଏହାର ବାୟୁସୀମା ଖୋଲିଛି। ଖୁଏହାମି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁତର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପରିବହନ ତଥା ଯୋଗାଯୋଗର ସୀମିତ ସୁବିଧା ହେତୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱ-ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ଥିର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ୨୦୦୦ ସମେତ ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଇରାନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।
ଇରାନରେ ଫସି ରହିଥିବା କାଶ୍ମୀରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର ସଂଘ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପିଡିପି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେହବୁବା ମୁଫତି ମଧ୍ୟ ଇରାନରେ ଥିବା ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
