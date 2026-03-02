ତେହେରାନ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଏପରି ଏକ ଟ୍ରେଲର୍ ଦେଖାଇଛି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଇରାନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଚାର ଭିଡିଓରେ, ଭୂମିର ଶହ ଶହ ଫୁଟ ତଳେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ପାହାଡ଼ କାଟି ତିଆରି ଏହି ମାଇଲ ଲମ୍ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ ମାରାତ୍ମକ ଡ୍ରୋନ୍, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ବିନାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଇରାନର ସାମରିକ ସଂକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ କ୍ଷମତା ଟିକେ ବି ହ୍ରାସ ପାଇନାହିଁ।
ଇରାନର ସରକାରୀ ଖବର ସଂସ୍ଥା, ଫାର୍ସ, ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି ଯାହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଏକ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କର ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କ୍ଲିପ୍ ରେ ପର୍ବତ ତଳେ ଏକ ମାଇଲ ଲମ୍ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନେଟୱାର୍କ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶହ ଶହ ଘାତକ ଡ୍ରୋନ୍ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଗୁଡିକ ଉନ୍ନତ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାରୁଦ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଫେରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ଏବେ ସେଠାରେ ଶକ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଇରାନର ଭୂତଳ ଭିଡିଓ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଦୂତାବାସ ଘେରାବନ୍ଦୀର ରିପୋର୍ଟ ନିରନ୍ତର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି ।
ଏହି ଭୂତଳ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର କାନ୍ଥରେ ଇରାନର ପତାକା ଓ ଦିବଂଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନିଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହା ଦେଶର ସାମରିକ ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ନାଟକୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଇରାନର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କ୍ଷମତାକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ଇରାନ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିବ ନାହିଁ।
ଭିଡିଓ ଜାରି କରିବାର ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଯେ, ଭୂତଳ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ବ୍ୟବହାର କରି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ଘାତକ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଶୋଧର କ୍ଷମତାର ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏକ ଜଟିଳ ସାମରିକ ପରିବେଶରେ ଇରାନର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଭୂମି ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭୂମି ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି।
ଏହି ପ୍ରଚାର ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏହି କ୍ଲିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି, ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ତଥା ସେଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି।
