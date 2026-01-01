ତେହେରାନ: ଇରାନରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଶରୁ ମୌଳବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ଦାବିରେ ସଡ଼କରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ପ୍ରଥମେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକଟ ପାଇଁ କ୍ରୋଧିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ତା’ପରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ଇରାନରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ଟାଳିବାକୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଏଣେ ତେଣେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।
ଇରାନର ରାସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ?
ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇରାନରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଲୋରାଡାଗାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।