ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବର୍ଷ-୨୦୨୫ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ଼ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ୪୦ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ୫୩୯ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇ ଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏଫଓI ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ୩୮ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର ୨୩ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୭୭ ହଜାର ୫୧୧ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ବାବଦକୁ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ୨୩ କୋଟି ୨୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୪ ବର୍ଷର ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟ ଠାରୁ ୧.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ୨୦୨୪ରେ ୩୭ ଲକ୍ଷ ୯୯ ହଜାର ୬୩୨ ଖଣ୍ଡ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ରେକଡ଼କୁ ଭଙ୍ଗ କରିିଛି ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପରିଦର୍ଶକ ଆସିଥିଲେ। ୨୦୨୫ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୪୦,୨୦,୫୩୯ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନନ୍ଦନକାନନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩୮, ୪୩, ୦୨୮ ଜଣ ଦର୍ଶକ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ୧,୭୭,୫୧୧ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ମୋଟ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୭,୯୯,୬୩୨ ଥିଲା, ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି।
୨୦୨୪ରେ ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ ୨୦୨୫ରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ୨୩ କୋଟି ୨୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୪ରେ ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱ ତୁଳନାରେ ୧.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ନନ୍ଦନକାନନର ସଂରକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିଦର୍ଶକ ସୁବିଧା, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
