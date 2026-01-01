କହନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଓ କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଥିଲେ ନିଜ ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୁଏ। ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ବି ପିଲାବେଳୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେହି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସୋପାନ ଚଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହେଲା ବ୍ରିନ୍ଦାଙ୍କର...

ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ବାସିନ୍ଦା ବ୍ରିନ୍ଦା ଘନଶ୍ୟାମ ରାଠି। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ ଆସୋସିଏସନ୍‌ ଦ୍ବାରା ୨୦୧୪ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅମ୍ପାୟାର୍‌ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ୨୦୧୮ରେ ବିସିସିଆଇ ଦ୍ବାରା ଅମ୍ପାୟାର୍‌ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁନଶ୍ଚ ସଫଳତା ପାଇ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅମ୍ପାୟାର୍‌ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କଲେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ଖେଳରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ବ୍ରିନ୍ଦା ୨୦୨୩ ଡିସେମ୍ବରରେ ସେ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍‌ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅମ୍ପାୟାର୍‌ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। 

ବ୍ରିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ୟାରିୟର୍‌:

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକଥର ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌‌ରେ ଅମ୍ପାୟାର୍‌ର ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ। ୨୦୨୦ରେ ସେ ଅମ୍ପାୟାର୍‌ ବିଭାଗରେ ଆଇସିସି ଡେଭଲପ୍‌ମେଣ୍ଟ୍‌ ପ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବର୍ମିଂହାମ୍‌ ଠାରେ କମନ୍‌ୱେଲ୍‌ଥ ଗେମ୍‌ସରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ପାୟାର୍‌ର ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇଥିଲେ। ତେବେ ୨୦୨୩ ମସିହା ଜାନୁଆରିରେ ନାରାୟଣ ଜନାନୀଙ୍କ ସହ ଭାରତରେ ପୁରୁଷ ଘରୋଇ ସଂସ୍କରଣରେ ଅମ୍ପାୟାରିଂ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଠି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍‌, ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର୍‌ ଲିଗ୍‌ ଓ ଏସିୟାନ୍‌ ଗେମ୍ସରେ ଅମ୍ପାୟାର୍‌ର ଦାୟିତ୍ବ ସଫଳତାର ସହିତ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସି ଅମ୍ପାୟାର୍ସ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟା ଭ‌ାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 

ବ୍ରିନ୍ଦାଙ୍କ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ:

ତେବେ ଆଗରୁ ମହିଳା ଅମ୍ପାୟାର୍‌ଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍‌ ଗଢ଼ିବା ଏକପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। କାରଣ ବ୍ରିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗଭୀର ବିଶ୍ବାସ ଥିଲା। ଯାହାଦ୍ବାରା ସେ ଏତେ ବାଟ ସାହସର ସହିତ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲେ। ଏହାସହିତ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର୍‌ଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ବ୍ରିନ୍ଦାଙ୍କ ମତ। ତେବେ ପୁରୁଷ ଗଡ଼ରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅମ୍ପାୟାର୍‌ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବ୍ରିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟା‌େଲଞ୍ଜ ଥିଲା କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବନାହିଁ।