ତେହେରାନ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇରାନର ଏକ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ବଜାର ଉପରେ ଆକାଶରୁ ଇରାନୀ ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଖସିପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇରାନୀ ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରୁ ପ୍ରାୟ ୩୩୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଇସଫାହାନ ପ୍ରଦେଶର ଡୋରଚେହ ସହରରେ ଘଟିଛି। ଇସଫାହାନରେ ଇରାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଛି। ଏହା ସହିତ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଆମେରିକା ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଏକ ତାଲିମ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲା
ସରକାରୀ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଏକ ତାଲିମ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପାଇଲଟ୍ ଓ କୋ-ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଫୁଟେଜରେ ବଜାରରେ ହେଲିକପ୍ଟରର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧ-ସରକାରୀ ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବଜାରରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Pawan Hans Helicopter Crashes: ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲା ପବନ ହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର: ୭ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା