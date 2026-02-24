ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର: ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଛି। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରୁ ମାୟାବନ୍ଦର ଯାଉଥିବା ଏକ ପବନ ହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ଶିକାର ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପାଇଲଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୯ଟାରେ ଏକ ପବନ ହଂସ ହେଲିକପ୍ଟର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରରୁ ମାୟାବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ପାଇଲଟ୍ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏକ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଇଲଟ୍ ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ କ୍ରାସ୍-ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି

ପବନ ହଂସ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଦୁଇଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସମେତ ସାତ ଜଣ ଥିଲେ। କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି।

