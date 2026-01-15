ତେହେରାନ: ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ସରକାରୀ ଦମନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜା ମହମ୍ମଦ ରେଜା ପହଲଭିଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ପ୍ରବାସୀ ଇରାନୀୟ ବିରୋଧୀ ନେତା ରେଜା ପହଲଭିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରେଜା ପହଲଭିଙ୍କୁ ‘ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇରାନର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଇରାନ ସମର୍ଥକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବି ପହଲଭିଙ୍କ ରଣନୀତି ପ୍ରତି କୌଣସି ସମର୍ଥନ ଥିବା ନଜିର ନାହିଁ। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଆଶା ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଂପ୍ରତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଚାନକ ପରିସମାପ୍ତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶ୍ଲେଷକମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
ଇରାନର ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଧାରଣ କରିବେ
ସାଂପ୍ରତିକ ସଙ୍କଟ ନେଇ ରେଜା ପହଲଭି କହିଛନ୍ତି, ଇରାନର ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଚାହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଓ ମାନବାଧିକାର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ରେଜା ପହଲଭି ପ୍ରବାସରେ ରହି ଇରାନୀୟ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ନେତା ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଇରାନ ସରକାର ରେଜା ପହଲଭିଙ୍କୁ ‘ବିଦେଶୀ ଏଜେଣ୍ଟ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଦମନ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଇରାନକୁ ହିଂସା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ରୁଷ୍ ଓ ଚୀନ୍ ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ଲେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଜା ପହଲଭିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରବାସୀ ଇରାନୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ସୀମିତ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Afghan players cannot play: ୩ଟିରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍ ଖେଳିପାରିବେନି ଆଫଗାନ ଖେଳାଳି