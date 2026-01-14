ଜେରୁଜେଲମ୍: ଇରାନରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଦମନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ସେମାନେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗିରଫ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଓ ଭୟ ଦେଖାଇ ସ୍ବୀକାରୋକ୍ତି ନିଆଯାଉଛି । ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ଏକ ସ୍ବୀମାରୋକ୍ତି ଭିଡିଓରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଓ ମୁହଁକୁ ବ୍ଲର (ଅସ୍ପଷ୍ଟ) କରିଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଭିଡିଓରେ ନାଟକୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା କ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେକ ଭୟଙ୍କର ଘରୋଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଫୁଟେଜରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି।
ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଇସ୍ରାଏଲ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଇରାନର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିକ୍ଷୋଭ ପଛରେ ବିଦେଶୀ ଷଡ୍ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ। ଅପରପକ୍ଷେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଇରାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରସାରଣକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ଯାହା ଚାହୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର ୨୮ରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅତି କମ୍ରେ ୯୭ଟି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରସାରଣ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁମ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦାବି କରିଛି ଯେ, ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ମାନସିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ପରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସମେତ ଗୁରୁତର ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଢାଞ୍ଚା ଯାହା ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଜେନ୍ସିର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍କାଏଲାର ଥମ୍ପସନ କହିଛନ୍ତି।
ଇରାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ‘ଦଙ୍ଗା’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବ୍ବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହିଂସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାରଣ ଇରାନୀୟମାନେ କଦାପି ମସଜିଦରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଇରାନ ପାଇଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୋଲି ଥମ୍ପସନ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଘଟଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଇରାନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।