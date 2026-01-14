ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୁରୁବାର ୨୯ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଧନଶାଳୀ ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ବିଏମ୍ସିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଠାକରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସହିତ ଲଢ଼େଇରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟରେ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ନେତା ରାଜ ଠାକରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ପୁଣେ ଓ ପିମ୍ପ୍ରି ଚିଞ୍ଚୱାଡରେ ଉଭୟ ଏନ୍ସିପି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକାଠି ହେବାକୁ ସେ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ବୋଲି କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫଡନାଭିସ୍ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏନ୍ସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଥିବା ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାୟୁତିର ତୃତୀୟ ସହଯୋଗୀ ଏନ୍ସିପିକୁ ଅଣ-ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
୨୦୨୨ ବିଭାଜନ ପରେ ଶିବସେନାର ଏହା ପ୍ରଥମ ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ (ବିଏମ୍ସି) ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଅବିଭକ୍ତ ଶିବସେନା ୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପୌରସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ୮୯୩ଟି ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ୨,୮୬୯ ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଜାନୁଆରି ୧୫ ତାରିଖ ସକାଳ ୭ଟା ୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୩୦ରେ ଶେଷ ହେବ। ଜାନୁଆରି ୧୬ରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ।
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଉଦ୍ଧବ ଓ ରାଜ ଠାକରେ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମରାଠୀ ଭୋଟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏନ୍ସିପି ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଣେ ଓ ପିମ୍ପ୍ରି-ଚିଞ୍ଚୱାଡରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ମହାବିକାଶ ଆଘାଡି ସହଯୋଗୀ ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ଓ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନ୍ସିପି (ଏସ୍ପି) ଛାୟାରୁ ବାହାରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ୁଛି। ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ୨୯ଟି ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।