ତେହେରାନ: ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ମୋସାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ତେହେରାନରେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଉସୁକାଇବାରେ ମୋସାଦ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋସାଦ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉସୁକାଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇବା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।

ସ୍ବୀକାର କଲା ମୋସାଦ

ଦି ଜେରୁସାଲେମ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋସାଦ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇରାନରେ ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଇବାରେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏପରି ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇରାନୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସମର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଉଥିଲେ।ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖେମିନି ଜାନୁଆରି ୯ ତାରିଖରେ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦମୋସାଦ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ସିଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କରାଯାଉଛି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, ମସଜିଦକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।

୧୦ରୁ ଅଧିକ ଏଜେଣ୍ଟ ଗିରଫ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋସାଦ ସହିତ ଜଡିତ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଇରାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨୦୨୫ ପରେ ଆଜରବାଇଜାନ ଦେଇ ଦେଶକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋସାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉସୁକାଇ ଯାଇଥିଲା। ମୋସାଦ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଥିଲେ।

