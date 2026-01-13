କିବ୍: ରୁଷ୍ ୟୁକ୍ରେନର ଦୁଇଟି ବୃହତ୍ତମ ସହର କିବ୍ ଓ ଖାର୍କିଭ୍ ଉପରେ ଏବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଘନ ଓ ତୀବ୍ର ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଛି। ଜାନୁଆରି ୧୩ ତାରିଖ ଭୋରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଡ଼ିଆ ଏବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଏବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ
ଗତରାତିରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଏବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା ଏଯାଏଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ରୁଷ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିନାହିଁ।
କିବ୍ର ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ତିମୁର୍ ଟାକ୍ଚୋଙ୍କ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କିବ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ।
୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୬ ଜଣ ଆହତ
ଖାର୍କିଭ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ଗଭର୍ନର ଓଲେହ୍ ସିନିଏହୁବୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଆକ୍ରମଣରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାର୍କିଭ୍ ରୁଷ୍-ସୀମାରୁ ମାତ୍ର ୩୦ କିଲୋମିଟର୍ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଆସିଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ୨୦୨୨ ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଅଂଶ। ରୁଷ୍ ବାରମ୍ବାର ମିସାଇଲ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁକ୍ରେନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି। ଶୀତଋତୁରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ପାଣି ବିନା ରଖିଛି। ଏହା ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଚାପରେ ରଖିଛି।
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ରୁଷ୍ ଶୀତ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ରୁଷ୍ ୟୁକ୍ରେନର ଶକ୍ତି ଗ୍ରିଡ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରୋନ୍, କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଓ ହାଇପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
