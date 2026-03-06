ତେହେରାନ: ଆରବ ଉପଦ୍ୱୀପର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଘାଟିରୁ ନୂତନ ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ ରାଡାରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏହାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସୋମବାର ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଜୋର୍ଡାନରେ ଆମେରିକାର ଥାଡ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଟେରିର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସମାନ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯଦି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ମିସାଇଲ୍ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ରାଡାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ, ଯାହା ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଉଡ଼ିବା ସମୟରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆମେରିକା ଆଠଟି ଥାଡ୍ ବ୍ୟାଟେରି ଚଳାଉଥିବାବେଳେ ୟୁଏଇ ଦୁଇଟି ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରି ପରିଚାଳନା କରେ। ଏହା ଇରାନଠାରୁ ୫୦୦ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଜୋର୍ଡାନର ମୁୱାଫାକ୍ ସଲ୍ଟି ଏୟାର ବେସରେ ଥିଲା। ଥାଡ୍ ପାଇଁ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ ପରିବହନଯୋଗ୍ୟ ରାଡାର, ଯାହା ରେଥିଅନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ୨୦୨୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧ ବିଲିୟନ ଡଲାର।
