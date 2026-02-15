ତେହେରାନ: ଆମେରିକା-ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିଦ ତଖ୍ତ ରାଭାଞ୍ଚି ଆମେରିକା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବ ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଏହାପରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ନେଇ କିଛି ବୁଝାମଣା କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରେ। ମାଜିଦ ତଖ୍ତ ରାଭାଞ୍ଚି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ବଲ୍ ଏବେ ଆମେରିକାର କୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେରିକା ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଏ, ତେବେ ଚୁକ୍ତିର ପଥ ଖୋଲିପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନକୁ କେବେ ବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ବି ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବା ଇରାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ରୁବିଓଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନିଜର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ବାହକ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି।
ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇସାରିଛି
ଓମାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଓ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଥିଲେ। ତଥାପି, ଆଲୋଚନା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଥିଲା। ଓମାନ ବୈଠକରେ, ଇରାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଲୋଚନାର ପରିସର କେବଳ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ଆରାଘଚି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ରାଜନୀତି ଉପରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଗଲେ ଇରାନ ଏହାର ପରମାଣୁ ସମୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ଇରାନ ଏହାକୁ ନିଜର ଅଧିକାର ବୋଲି କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ତଥା ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଡକୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଆରାଘଚି ପୁଣି ଥରେ କହିଥିଲେ, ଇରାନ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଜେନେଭାରେ
ଜୁଲାଇ ୨୦୧୫ରେ ମିଳିତ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ୩.୬୭ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ଭଣ୍ଡାରକୁ ୩୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ୨୦୧୮ରେ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରି ଯିବା ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ମଙ୍ଗଳବାର ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୭ରେ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ଜେନେଭାରେ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ ୱିଟକଫ ଏବଂ ଜାରେଡ କୁଶନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ।
