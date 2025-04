ଇସଲାମାବାଦ: ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ଏବଂ ଦୁଇ-ରାଷ୍ଟ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜଡିତ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁନିରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏବେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିଲ ରାଜା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂଆ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଦିଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ‌ ହେଉଛନ୍ତି ଅସୀମ ମୁନୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି।

ଆଦିଲ ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଶେଷକରି ସାଉଦି ଆରବ, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସଆଇ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପହଲଗାମ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଇଏସଆଇ ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମାଲିକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ଯୋଜନା ନିଜେ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନୀର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

