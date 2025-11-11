ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ । ଇସଲାମାବାଦ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ସିଧା ସଳଖ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ୱାନାରେ ଏକ କଲେଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ବି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭୂମିକା ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସିଧା ଅଭିଯୋଗ
ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏପିପି ଅନୁଯାୟୀ, ଶେହବାଜ ଏହି ଦୁଇଟି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭାରତ-ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଥିବା ପାକ୍ ପିଏମ୍ ସିଧା ସିଧା ବିନା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ କାର୍ରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜ୍ୟାକେଟ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା।
