ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ କାର୍‌ରେ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜ୍ୟାକେଟ ବିସ୍ଫୋରଣ

Advertisment

ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜ୍ୟାକେଟ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Car Route Map Delhi Blast: ଫରିଦାବାଦ,ସରାଇ କାଲେ ଖାନ: ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟିଟିପି କିମ୍ବା ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି।

ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୦ ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଆଇନଜୀବୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ୨୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: PM warns from Bhutan: ଏଜେନ୍ସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ: ଦିଲ୍ଲୀ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ଭୁଟାନରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ