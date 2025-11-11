ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏକ କାର୍ରେ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜ୍ୟାକେଟ ବିସ୍ଫୋରଣ
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଜ୍ୟାକେଟ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟିଟିପି କିମ୍ବା ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି।
ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨:୩୦ ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଆଇନଜୀବୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ୨୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
