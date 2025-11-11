ଥିମ୍ପୁ: ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ  ଚମକାଇ ଦେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନର କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରାଯିବ। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ଦୁଇ ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭୁଟାନ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୧୧ ​​ତାରିଖରେ ସେ ରାଜଧାନୀ ଥିମ୍ପୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁଟାନ-ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା କାର ବିସ୍ଫୋରଣର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୃଦୟରେ ଭୁଟାନ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି।

ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଇନର କାଠଗଡ଼ାକୁ ଅଣାଯିବ


ଗତକାଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲି। ଆମର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନର କାଠଗଡ଼ାକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।


ଗେଲେଫୁରେ ଏକ ଚେକପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଭାରତ ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗେଲେଫୁ ନିକଟରେ ଏକ ଚେକପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ଭୁଟାନର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ। ଏହି ଭାବନାରେ, ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର ଭୁଟାନର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବଦାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଶି ରାସ୍ତା ଠାରୁ କୃଷି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଯାହା ଭୁଟାନ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।

ଅତୀତରେ, ଭାରତ ଭୁଟାନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ UPI ପେମେଣ୍ଟ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଭୁଟାନର ନାଗରିକମାନେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଲେ UPIର ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।