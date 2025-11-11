ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଦେଶର ହୃଦୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ୨୪ ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି।
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ଜଡିତ ଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ ପରେ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ଯେଉଁଠାରେ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ବିଫଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
୧. ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ କାହିଁକି ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ?
ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହା ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଯେଉଁ Hyundai i20 କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଫରିଦାବାଦରୁ ପୁଲୱାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି କାରର CNG କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ, ତେବେ ଏତେ ତୀବ୍ରତାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରକାର କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହା ପଛରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କାରଣ ହୋଇପାରେ କି?
୨. ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା?
ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଫରିଦାବାଦ, ଏନସିଆରରେ ୨,୯୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆରଡିଏକ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବିସ୍ଫୋରକ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଆହୁରି ବିସ୍ଫୋରକ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ହୁଏତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି!
୩. ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି କୌଣସି ସୁରାକ ପାଇଲେ ନାହିଁ?
ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ପହଲଗାମ୍ ପରେ, ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଗୁପ୍ତଚର ବିଫଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି।
୪. ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ବଛା ଯାଇଥିଲା?
ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୧ କୁ କାହିଁକି ବାଛାଯାଇଥିଲା? କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ୨୦୦୧ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫରିଦାବାଦରେ ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା?
୫. ଆରଡିଏକ୍ସ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଶୋଇ ରହିଥିଲା କି?
ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ସୋମବାର ସକାଳେ ଫରିଦାବାଦରେ ୨,୯୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ RDX ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଥିଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଘନିଷ୍ଠ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ସାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥାପିତ CCTV କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା।
୬. ଦେଶ କ’ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ଅଛି?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଶାସକ ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ସହିତ, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଭଳି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ପଚାରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ, ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ଅଛି କି?
୭. ସର୍ବୋପରି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବେ?
ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିବା ଏହି ଦୁଃଖଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ତାଲିକାର ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଥି ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଦେଶର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କଶ୍ମୀରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ନା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ?
