ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ଲିଙ୍କ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ ମାଲିକ, ଆମିର ରସିଦ ଏବଂ ଉମର ରସିଦଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।

ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଟିଏମ୍ ଗାର୍ଡ ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ ମାଲିକ, ଆମିର ରସିଦ ଏବଂ ଉମର ରସିଦ। ଆମିର ରସିଦ ଏବଂ ଉମର ରସିଦ ଉଭୟ ଭାଇ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ଆମିର ରସିଦଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗର ଅଣାଯାଇଛି। ଉମର ରସିଦଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପୋର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।

ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା କାରଟି ଫରିଦାବାଦରୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ଅଜଣା ରହିଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଫରିଦାବାଦରେ ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ଉ ପରଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଉମର ଉ. ନବି କାର ଭିତରେ ଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉମର ନବିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ଫରିଦାବାଦରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଏହା ବଦରପୁର ସୀମା, ସରାଇ କାଲେ ଖାନ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଇଟିଓ ଦେଇ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲା।  

ସୋମବାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ i20 କାରର ଗତିବିଧି 

ସକାଳ ୦୮:୧୩ : କାରଟି ବଦରପୁର ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।
ସକାଳ ୦୮:୨୦: ଓଖଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାରଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଅପରାହ୍ନ ୦୩:୧୯:  କାରଟି ଲାଲକିଲ୍ଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଖରେ ଥିବା ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।
ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୨୮: କାରଟି ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଥିଲା।

