ଶ୍ରୀନଗର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କିଛିଦିନ ତଳେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ କଟରା ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କଶ୍ମୀରର ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଟ୍ରେନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ୩ ଦିନ ପରେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କଶ୍ମୀର ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶ୍ରୀନଗରର ନୌଗାମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ କଟରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଏନେଇ ବହୁତ ଖୁସି।

ପୂର୍ବତନ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ଉପତ୍ୟକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପରିବହନ ସଂଯୋଗ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ କରିଥାଏ। ଯଦି ବିମାନ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବାଛି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି।

ଏହି ଟ୍ରେନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରେଳ ସଂଯୋଗ କଶ୍ମୀରର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପହଞ୍ଚିବ।

"I am happy to travel on this train to Katra. The train will benefit us all a lot. People will be able to travel conveniently without worrying about the airfare, which remains high most of the time. I hope people will make use of it," says J&K National Conference chief Farooq Abdullah