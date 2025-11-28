ଢାକା: ବାଂଲାଦେଶ (Bangladesh)ରୁ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି। ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ
୮୦ ବର୍ଷୀୟା ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟଜନକ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ।
ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ସମଗ୍ର ବାଂଲାଦେଶ, ଏପରିକି ଭାରତର ନଜର ରହିବ । କାରଣ ବାଂଲାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଓ୍ବାମୀ ଲିଗର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଏବେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପଳାୟନ ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଏନପିର ମୁଖ୍ୟ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଲେ ତାହା ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବିପନ୍ନ କରିବ । ଏହା ସହିତ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେବ । ପୁଣି ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ଖବର ନୁହେଁ । କାରଣ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପରେ ଭାରତ ଖାଲିଦାଙ୍କ ସହ ସଂପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିବ । କାରଣ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସରକାର ରହିଛି।
