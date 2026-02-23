ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜୀବନରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଜବଲପୁର-ଭୋପାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୪୫ ରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଛି। ଶାହପୁରା ନିକଟରେ ଥିବା ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେତୁର ଏକ ଅଂଶ ପୂର୍ବରୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଥିବାରୁ ତାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଭଳି ସେତୁର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ମିଟର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେତୁର ଏହି ବଡ଼ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଯାନବାହନ ସେଠାରେ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସମାନ ଭାବରେ ସେତୁର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ମରାମତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲେନ୍ରେ ଯାତାୟାତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସଡ଼କ ବିକାଶ ନିଗମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ଧମୁକ ବାଇପାସରୁ ହିରଣ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ୫୪ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ରାସ୍ତା ଓ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସେତୁର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୦ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେତୁଟି ଏହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ଫାଟ ତଥା ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁର ଦୁଇଟି ଲେନ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।
ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅଂଶର ତଳେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ମୁଖ୍ୟ ରେଳପଥ ଟ୍ରାକ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତା।
ଏହି ବିବାଦୀୟ ସେତୁ ରାଜସ୍ଥାନର ବାଙ୍ଗର ଇନଫ୍ରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ ସୋରଥିଆ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତା ଯୋଗୁ ଏହି କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କଳାତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଯେ, ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଯାନବାହନରୁ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ରାସ୍ତା ଓ ସେତୁକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଏମ୍ପିଆରଡିସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାକେଶ ମୋରେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନିକୁ ଏବେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଜବଲପୁର- ଭୋପାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୪୫ କୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବେ ଶାହପୁରା ଦେଇ କିମ୍ବା ପାଟନ ଓ ଚାରଗୱାନ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଯାତ୍ରା ସମୟ ଅଧିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଯାତ୍ରା ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
