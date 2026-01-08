ଇସଲାମାବାଦ: ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକକୁ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ମଧ୍ୟ କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୌଳବାଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଭିଡିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ "ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ" ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଜଣେ ୟୁଜର ଏହି ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି,ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଜୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।
ଭିଡିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ
ହରିଚାନ୍ଦ ପରମାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ପେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିଡିଓଟି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ସ୍କୁଲର। ହରିଚାନ୍ଦ ପରମାର ତାଙ୍କ ବାୟୋରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟତଃ ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶର ଉମରକୋଟରୁ ବ୍ଲଗ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି।
ଲାହୋର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଯିବ
ଲାହୋର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ। ଲାହୋର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ବିଜ୍ଞାନ (LUMS)ରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଯିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଏବଂ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯିବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରେ ୪-କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏଠାରେ ତିନି ମାସ ଧରି ଏକ ସପ୍ତାହାନ୍ତ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ର, ଗବେଷକ ଏବଂ ଭାଷାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଏକ ନିୟମିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ପଢ଼ାବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।