ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଓ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ପଛରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ରହିଛି ବଡ଼ ହାତ। ଜୟଶଙ୍କର ଜଣେ ଧୂରୀଣ କୂଟନୈତିଜ୍ଞ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ରହି, ଭାଷଣବାଜିରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ କାମ କରିଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବୈଠକ ଓ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣିଥରେ ଟ୍ରାକ୍‌କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ବରୂପ, ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କକୁ ୫୦ରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଚତୁର କୂଟନୀତି କିପରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।

Advertisment

Congress: କଂଗ୍ରେସର ଘୋଷଣା: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୧୧ ଉପସଭାପତି, ୧୧ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ

୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ରୁଷ୍‌ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ କିଣୁଛି, ଯାହା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ୍‌କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ, ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ମୂଳ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଲା। ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ତଥାପି, କୂଟନୀତିରେ ପ୍ରବୀଣ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏହାକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ।

ଜାନୁଆରି ଓ ଫେବ୍ରୁଆରି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା
୧. ଜାନୁଆରି ୧୩: ଜୟଶଙ୍କର ଓ ରୁବିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
୨. ଜାନୁଆରି ୨୫: ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜୟଶଙ୍କର ଏକ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳକୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ଭାରତର ମତାମତ ଜଣାଇଥିଲେ।
୩. ୨୭ ଜାନୁଆରି: ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ ଭାରତ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (ଏଫ୍‌ଟିଏ)ରେ ସ୍ବାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।
୪. ଜାନୁଆରି ୨୯: ଆମେରିକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜୟଶଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସର୍ଗିଓ ଗୋର୍‌ଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଓ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
୫. ଫେବ୍ରୁଆରି ୨ରୁ ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଣିକ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହିପରି ଭାବରେ, ଜୟଶଙ୍କର ସମୟ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ଟ୍ରାକ୍‌କୁ ଆଣିଥିଲେ।

ଜୟଶଙ୍କର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା କଥା ହେଉଥିଲେ, ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ବୈଠକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ବିବୃତି ଦେବା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଜୟଶଙ୍କର ନୀରବ ରହି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।

Congress Questions: ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କଂଗ୍ରେସର ୪ ପ୍ରଶ୍ନ

ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରି ଓ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୬ ବୈଠକ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଜୟଶଙ୍କର ଫେବ୍ରୁଆରି ୨ ରୁ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାସିଂଟନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ୍’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ଶୁଳ୍କ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କରେ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଜୟଶଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିଥିଲା। 