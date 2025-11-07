ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ୪ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହି ଚୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ, ବ୍ୟବସାୟୀ, କୃଷକଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସେ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦାବି କରିଛି।
ଭାରତ ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଳ୍କ ଓ ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଶୂନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଏବଂ ଆମେରିକା ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଲାଭବାନ୍ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ, ଭାରତ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଆମର ବଜାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି।
ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ’ଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଦ୍ବିତୀୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ କୃଷକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଦଳ ଭାରତର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଚାହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସର୍ତ୍ତାବଳି ନେଇ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ସରକାର ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କି?
ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ସମେତ ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଆମେରିକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବ - ଏହା ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ କିପରି ସମାନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୱାସିଂଟନରୁ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି।