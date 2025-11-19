ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ତଦନ୍ତରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଭାରତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜିହାଦୀ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କାମ କରୁଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଜୈସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ତୁହଫତ ଉଲ ମୋମିନାତ ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କୋର୍ସଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ "ଫିଦାୟିନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍" ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଏହା ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ହାୱାଲାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ ସଦାପେ ଭଳି ୱାଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବ।
ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ , ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୂଚନା ପାଇଛନ୍ତି। ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣର ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ତୁହଫତ ଉଲ ମୋମିନାତ ନାମକ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଜିହାଦୀ ତାଲିମ କୋର୍ସ
ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ନିକଟତମ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜିହାଦୀ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ଓମାରଙ୍କ ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ଓମାର ତାଙ୍କ ପୁଲୱାମା ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ।
ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଯଥାର୍ଥ କହୁଥିବା ଭିଡିଓ
ଡାକ୍ତର ଓମାରଙ୍କ ଦୁଇଟି ଫୋନ୍ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଫୋନ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜହୁର ଇଲାହିଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଜହୁର ଓମାରଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଫୋନ୍ଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ଫୋନ୍ଟି ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଫୋନ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଓମାରଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଭିଡିଓ ପାଇଥିଲେ । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଓମାର ନବି ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ i20 କାରରେ ଓମାର ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
