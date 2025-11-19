ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସର ବ୍ୟବହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଧାରା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର AIG ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଭାରତ ଏକ "ସୁପରବଗ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ"ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦେଶରେ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆସୁଥିବା ୮୩% ରୋଗୀ ପୂର୍ବରୁ ଔଷଧ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଜୀବାଣୁ ବହନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ସମୟରେ ଦି ଲାନସେଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଭାରତରେ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ (AMR) ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଏକ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସର ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା, ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଔଷଧ ଏବଂ କ୍ଷୀର, କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ କୃଷିରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ସଙ୍କଟକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତର କରିଛି।
କାମ ଦେଉନି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ
AMR ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାଣୁ, ଭାଇରସ, କବକ କିମ୍ବା ପରଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ଚିକିତ୍ସାକୁ କଷ୍ଟକର ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଅସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ରୋଗୀମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫୁସଫୁସ ରୋଗ, ହୃଦଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଆଉ କାମ ଦେଉନି।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଭାରତ, ଇଟାଲୀ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ୧,୨୦୦ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଭାରତୀୟ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଜୀବାଣୁର ପ୍ରଚଳନ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଧିକ ଥିଲା (୮୩%)। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଜୀବାଣୁ ଶେଷ ଉପାୟରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, ଇଟାଲୀ ଏଭଳି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୧.୫%, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୨୦% ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେବଳ ୧୦.୮% ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
AMR ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ
ଦେଶରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାହା ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ (AMR)କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ (୨୦୨୫-୨୯) ଉପରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (NAP)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ କରି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କେବଳ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା କେବଳ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ NAP-AMR ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆହ୍ବାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, AMR ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବିଶେଷକରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗକୁ ନେଉଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, AMR ଏକ ମହାମାରୀ ପରି ବିଶେଷକରି ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।