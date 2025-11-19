ପାଟନା: ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଏକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ବିହାରରେ ନିଜର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛି। ତଥାପି, ଗତ ଥର ପରି, ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ନୀତିଶ କୁମାର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜିର ବୈଠକ ପରେ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସହମତି ଜଣାପଡିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Indians Deported From USA: ଆମେରିକାରୁ ୨୦୦ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ
ନୀତିଶ କୁମାର ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ
ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ନୂତନ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ନୀତିଶ କୁମାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଜେଡିୟୁ ନୀତିଶଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛି
ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଏକ ଆନେ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ୮୫ ଜଣ ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଜେଡିୟୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ ବିଚାର କରାଯିବ ତାହା ହେଉଛି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନାମ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିଜେପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ କରିନାହିଁ। ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଏଲଜେପି ରାଜୁ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ତାର ନେତା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଫୁଲ ମାଂଝୀ ଏଚ୍ଏଏମ୍ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରଏଲଡି ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କୁ ନେତା ଚୟନ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି।
ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ NDA ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ
ବିଜେପି ନିଜର ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ NDA ବିଧାୟକ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ ବିଧାନସଭାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସମଗ୍ର NDA ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ। ଏହା ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜଭବନ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ସେ ବିହାରର ନୂତନ ସରକାରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Union-Steel-Minister-RSP Extension: ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଆରଏସପି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ: କେନ୍ଦ୍ର ଇସ୍ପାତ ଓ ଭାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ ଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ