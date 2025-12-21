ଜମ୍ମୁ : ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସ ରବିବାର ସିଦ୍ରା ଅଂଚଳରୁ ଏକ ଟେଲିସ୍କୋପ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଆସଲ୍ଟ ରାଇଫଲରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ । ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (ଏନଆଇଏ) ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବୋଲି ସଂଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଜମ୍ମୁରେ ଏକ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Humane Sagar Case: ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଟଣା ହେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ!
ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଏନଆଇଏ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଉପକରଣଟି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପରେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୁଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Bangladesh : ଦିଲ୍ଲୀରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, କିନ୍ତୁ ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ : ଭାରତ
ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ
ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ସଠିକ୍ ଟାର୍ଗେଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏନଆଇଏ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପର ଆବିଷ୍କାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସ୍ନାଇପର ରାଇଫଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୂରରୁ ଏନଆଇଏ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ସଂଦେହ କରାଯାଉଛି ।