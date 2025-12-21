ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ହାଓ୍ବା ଚରମରେ ରହିଛି । ସେଠାକାର ଜନତା ନିଜ ଦେଶର ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ ବି ହେଉଛି । ସେପଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ଲୋକ ବାଂଲାଦେଶ ଦୂତାବାସ ଆଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି ପ୍ରୋପାଗେଣ୍ଡାର ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ।
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଏହାର ଉଚ୍ଚାୟୋଗରେ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନର ବାଂଲାଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମିଥ୍ୟା ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା, ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସେହି ସୁରକ୍ଷା ଦାବିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ଏହା କେବଳ ଦୁଇଟି ସହରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିଏନା ଚୁକ୍ତିନାମାର ପାଳନ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ।
୨୦ ରୁ ୨୫ଯୁବକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଯୁବକଙ୍କ ଏକ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଂଲାଦେଶ ଉଚ୍ଚାୟୋଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶର ମୈମନସିଂରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଅବରୋଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ନଥିଲା, କିମ୍ବା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ନଥିଲା। ପୁଲିସ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ।