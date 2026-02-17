ଶ୍ରୀନଗର: ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରି ସଫଳତାର ସହ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ କଠୁଆ ଓ ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।
କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲା ବଲୋଚ୍ର ଛଦ୍ମବେଶ ରଣନୀତି
ସତର୍କତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ଜୈଶ କମାଣ୍ଡର ସୈଫୁଲ୍ଲା ବଲୋଚ୍। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଖରେ ଇନପୁଟ୍ ଅଛି ଯେ, ବଲୋଚ୍ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଲୋଚ୍ ନିଜ ଦାଢ଼ି କାଟି ଥାଇପାରେ । ଡୋଡା ପୁଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପୋଷ୍ଟରରେ ବଲୋଚ୍ର ଦୁଇଟି ଫଟୋ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦାଢ଼ି ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବିନା ଦାଢ଼ିର ଫଟୋ ରହିଛି। ଏହି ରଣନୀତି ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ନଜର ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କଡ଼ାକଡ଼ି
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ବାରା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଅନୁପ୍ରବେଶ ପ୍ରବଣ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଦଚଲା ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯେପରି ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନ ନ ପାଆନ୍ତି ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରି ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି।
