ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା

ଟୋକିଓ: ଜାପାନରେ ଡିମେନ୍ସିଆ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ପାଲଟିଛି। ଗତ ୨୦୨୪ ବର୍ଷରେ ଡିମେନ୍ସିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୮,୦୦୦ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୫୦୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ପରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ଜାପାନୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୨ ପରଠାରୁ ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜାପାନ ସରକାର ଡିମେନ୍ସିଆକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଜାପାନ ସରକାର ଡିମେନ୍ସିଆର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। GPS ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ, ରୋବୋଟିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଡିମେନ୍ସିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍, ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସହମତ ଯେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାନବ ସେବାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଏହା କେବଳ ମାନବ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା
ବିବିସି ଅନୁଯାୟୀ, ଜାପାନ ସରକାର ଡିମେନ୍ସିଆକୁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ନୀତି ପ୍ରାଥମିକତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ, ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଡିମେନ୍ସିଆ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଯତ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ଟ୍ରିଲିୟନ ୟେନ (୯୦ବିଲିୟନ ଡଲାର) କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୯ ଟ୍ରିଲିୟନ ୟେନରୁ ଅଧିକ ରହିଛି।
ଜାପାନ ନିଖୋଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ GPS-ଭିତ୍ତିକ ସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ GPS ଟ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଦିଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯାହା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରୁଛି।
ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଡିମେନ୍ସିଆକୁ ଦୂର କରିବ
ଡିମେନ୍ସିଆକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଫୁଜିତ୍ସୁର AI ସିଷ୍ଟମ, aiGait, ଡିମେନ୍ସିଆର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଫୁଜିତ୍ସୁ ମୁଖପାତ୍ର ହିଡେନୋରି ଫୁଜିୱାରା କୁହନ୍ତି ଯେ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଜରୁରୀ।
ୱାସେଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକମାନେ AIREC ନାମକ ଏକ ରୋବୋଟ୍ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ୧୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମର ମାନବୀୟ ରୋବୋଟ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ସେବାକାରୀ ସହାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ରୋବୋଟ୍ ମୋଜା ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଫଟାଇ ଫେଣ୍ଟିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଣ୍ଡ୍ରି ସହାୟତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ୱାସେଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ AIREC ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ରୋବୋଟ୍ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାନବଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
ୱାସେଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମିଆକେ କୁହନ୍ତି, ରୋବୋଟ୍ ଦ୍ବାରା ମାନବ ସେବାକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରୋବୋଟ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ସେବା ଯୋଗଉ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା।