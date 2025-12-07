ଅହମଦାବାଦ:ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅହମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ,କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ଅହମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ଅହମଦାବାଦର ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇର ଡିଆରଏମ ବେଦ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯୋଗୁ ଯାହାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟାଳୟ କୋଟାର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ ଚଲାଉଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି।
ମୁଖ୍ୟାଳୟ କୋଟା କ'ଣ?
ରେଳବାଇର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ କୋଟା ଅଛି, ଯାହାକୁ EQU କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟାଳୟ କୋଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କୋଟାରେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ସିଟ୍ ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସହାୟତା ଡେସ୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ବେଦ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କୋଚ୍ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଚାର୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଟ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। କୋଚ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳୁଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
ଅହମଦାବାଦରୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ପୁଣେ ଏବଂ ଜୟପୁର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ରବିବାର ସକାଳ ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଛାଡିଥିଲା। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଛାଡିବାକୁ ଯାଉଛି। ବେଦ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ରବିବାର ସକାଳ ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ଅହମଦାବାଦରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ରାତି ସାଢ଼େ ୧୦ଟାରେ ଛାଡ଼ିବ।