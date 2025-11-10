ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ସହର(ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟି) ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟି ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ନିର୍ମିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିବ।
ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାତାର ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ରୀଡ଼ା ସହରଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି। ସେସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟିରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେକ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bihar Assembly Election-2025: ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଦଳିତ ଭୋଟ୍ ୧୦୦ ଆସନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୟସୀମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନି
କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସମଗ୍ର ୧୦୨ ଏକର ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ଥାନକୁ ପୁନଃବିକଶିତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଷ୍ଟାଡିୟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ରହିଛି। ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ।
ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟିରେ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ସୁବିଧା ?
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ନିର୍ମିତ ହେବ, ଯାହା କେବଳ ତାଲିମ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରମୁଖ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହା ସହିତ, କ୍ରିକେଟ୍, ଜଳଜୀବୀ, ଟେନିସ୍ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଭଳି କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଉନ୍ନତ କରାଯିବ। ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟି ପାଇଁ ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ
ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟିରେ ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ, ମଲ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, କ୍ରୀଡା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଘର ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଖେଳ ପାଇଁ ସୁବିଧା, ଟେନିସ୍ ଲନ୍, ଭଲିବଲ୍ କୋର୍ଟ, ଏକ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୋନ୍, ଏକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋନ୍ ଏବଂ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ର, ହଷ୍ଟେଲ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡା ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Villagers Angry: ଘରୋଇ କଂପାନିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ