ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଦଳିତ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ, ଜନାଦେଶର ଚାବିକାଠି ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଦଳିତ ଭୋଟରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଦଳିତଙ୍କ ଭୋଟ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଆସନର ଫଳାଫଳରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା କରିବ।
ଏହା ସହିତ ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ସମେତ ୩୬ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁସଲିମ୍ ଭୋଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଗତଥର NDAକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା VIP ଏବେ ମହାମେଣ୍ଟ ସହିତ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏଥର NDAର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ପିକେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି
ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ, AIMIMକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର(ପିକେ) ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତାରେ, NDA ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ୧୭ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କୁହୁକ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରିବାର ପାଖାପାଖି ହୋଇଥିଲା।
ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ, NDA ମହାମେଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ୧.୬% ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ଫଳରେ NDA ମହମେଣ୍ଟର ୪୯ ଆସନ ତୁଳନାରେ ୬୬ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। NDA ତିରହୁତ ଏବଂ ମିଥିଳାର ଅଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସେହିପରି RJD ମଗଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସୀମାଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଏବଂ AIMIMର ଉପସ୍ଥିତି NDA ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିଥିଲା।
ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋଟ ଦଳିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୧୮% ମଧ୍ୟରୁ ୧୩% ମହାଦଳିତ (୨.୫% ମୁସାହାର ସହିତ) ଏବଂ ୫% ପାସୱାନ (ଦୁସାଧ) ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଆସନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଆସନରେ ୩୦,୦୦୦ରୁ ୪୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ଗତ ଥର ଚିରାଗଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁ ଜେଡିୟୁକୁ ୨୨ ଆସନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଜେପି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚିରାଗ ଏବଂ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ପାସୱାନ ଏବଂ ମୁସାହର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୭.୫ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟକୁ ଏନଡିଏ ସପକ୍ଷରେ ଏକୀକୃତ କରିବାର ଆଶା ରହିଛି।
ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଆଶା
ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ RJD ନେତାମାନେ ମୁସଲିମ୍ ରାଜନୀତିର ଚେହେରା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ଆସନ ଜିତିଥିବା AIMIM, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବାକୁ ମନା କରିବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ଭଳି ମନେ ହୋଇଛି।
ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ନବଗଠିତ ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। AIMIM ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁସଲିମ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ସମାନ ଧାରା ଆପଣେଇଛି।